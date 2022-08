Damrak koerst af op vlak begin van rustige beursdag

De afkoelende inflatie in de VS wakkerde de hoop aan dat de Federal Reserve de rente minder fors hoeft te verhogen. Analisten waarschuwen echter dat voorzichtigheid nog altijd gepast is, omdat er nog veel tegenstrijdige signalen zouden zijn over de economie en inflatie.

Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen. In Londen verwerken beleggers het nieuws dat de Britse economie in het tweede kwartaal voor het eerst sinds de coronapandemie is gekrompen. De aandelenmarkten in Azië lieten vrijdag een gemengd beeld zien. In Tokio, waar beleggers terugkeerden na een vrije dag, was de Nikkei een positieve uitschieter met een winst van 2,6 procent.

Ahold Delhaize

Op het Damrak noteert Ahold Delhaize ex-dividend. Dat betekent dat het aandeel geen recht meer geeft over het dividend van de afgelopen periode. Ook blijft de aandacht uitgaan naar de verzekeraars Aegon en NN Group. Aegon won donderdag bijna 9 procent na goed ontvangen kwartaalcijfers. De resultaten van NN Group vielen daarentegen in minder goede aarde en het aandeel verloor 5,5 procent.

De Europese toeleveranciers van Apple zullen mogelijk bewegen op positief nieuws rond de iPhone. Het Amerikaanse techconcern heeft volgens persbureau Bloomberg zijn leveranciers gevraagd om minstens evenveel nieuwe iPhones te produceren als in 2021. Apple lijkt daarmee te rekenen op een aanhoudende sterke vraag naar zijn smartphone ondanks dat de consumentenuitgaven onder druk staan door de hoge inflatie. Het bericht zorgde voor stevige koerswinsten bij de Aziatische Apple-leveranciers.

Farmaceuten

Buiten het Damrak blijven de farmaceuten GSK en Sanofi in de belangstelling staan. Het Britse GSK kelderde donderdag dik 10 procent en het Franse Sanofi raakte meer dan 3 procent kwijt. Volgens analisten van Deutsche Bank hangt de farmaceuten een miljardenclaim boven het hoofd vanwege Zantac, een maagzuurremmer die mogelijk kanker kan veroorzaken. Het middel werd in 2019 van de Amerikaanse markt gehaald na onderzoek door medicijntoezichthouder FDA.

De euro was 1,0315 dollar waard, tegen 1,0338 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent in prijs tot 93,85 dollar per vat. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 99,18 dollar per vat.