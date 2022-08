Bloomberg: Apple gaat uit van aanhoudende vraag naar iPhones

In totaal gaat het om zo’n 90 miljoen iPhones van het nieuwste model. Het totaal aantal geproduceerde Apple-smartphones komt daarmee aan het eind van het jaar uit op 220 miljoen, wat eveneens vrijwel gelijk is aan het niveau in 2021. Dat zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg.

Het besluit van Apple is opvallend. De wereldwijde smartphonemarkt staat namelijk onder druk door een afnemende vraag van de consument. Zo kondigde SMIC, de grootste chipfabrikant van China, vrijdag aan dat veel fabrikanten van mobiele apparaten daarom bestellingen moeten bevriezen.

De precieze prognoses van Apple zijn echter onbekend. Maar volgens een van de ingewijden die Bloomberg sprak komt de vraag naar Apple-toestellen onder meer door het klantenbestand van Apple. Dat blijkt nog steeds bereid geld uit te geven aan de premiumgadgets.

Ook de wereldwijde concurrentie is afgenomen. Zo lijdt het Chinese technologieconcern Huawei onder sancties van de Verenigde Staten vanwege beschuldigingen van spionage. Daarmee kromp de afzetmarkt van het Chinese bedrijf, dat zijn omzet vorig jaar met 29 procent zag dalen.