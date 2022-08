Zuid-Koreaanse president verleent gratie aan Samsung-bestuurder

De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol heeft voormalig vicevoorzitter van Samsung Lee Jae-yong vrijdag gratie verleend voor zijn veroordeling voor omkoping. Daarvoor zat Lee eerder achttien maanden vast. Na het nieuws stegen de Samsung-aandelen in Seoul met 1,3 procent.

Een jaar geleden kwam Lee al vrij, dus de gratie is vooral symbolisch. Volgens de president had Lee het recht om te werken bij Samsung. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Justitie geeft daarbij aan dat zijn hulp nodig was om een ‘nationale economische crisis’ het hoofd te bieden. Door de gratie kan Lee weer toetreden tot het bestuur van de Zuid-Koreaanse techgigant.

Van Lee wordt nu verwacht dat hij orde op zaken stelt bij Samsung, variërend van bestuurshervormingen tot het sluiten van deals. Het bedrijf staat namelijk voor grote uitdagingen vanwege onder meer de afnemende vraag van consumenten door de hoge inflatie.

Aanvankelijk kreeg Lee dertig maanden celstraf opgelegd, maar vanwege goed gedrag en de druk van de publieke opinie werd hij eerder vrijgelaten. Aan die vrijlating werden wel voorwaarden gesteld. Zo mocht Lee voor een periode van vijf jaar niet in dienst treden. Die voorwaarden komen door de gratie nu te vervallen.