Hongkong heeft grootste bevolkingskrimp ooit en massale emigratie

Hongkong verloor het afgelopen jaar zo’n 113.200 inwoners, volgens cijfers die de stad donderdag publiceerde. De stad heeft nu nog een geschatte 7.291.600 inwoners, een daling van 1,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het was de grootste bevolkingsafname sinds de eerste volkstelling in 1961.

Dit komt deels door de beperkingen die aan de grenzen zijn ingesteld om de Covid-19-pandemie te bestrijden, die ‘de toestroom van mensen hebben onderbroken’, zei een woordvoerder van de stad. Hongkong, voorheen een Aziatisch transport- en logistiek knooppunt, is al meer dan twee jaar afgesloten van de wereld vanwege zijn draconische gezondheidsbeleid, in overeenstemming met China’s ‘zero-Covid’-strategie. De daling zette in 2020 in, toen de pandemie begon, en volgens het stadsbestuur vertoont de daling geen tekenen van stoppen.

De bevolkingsafname past ook in een bredere trend van emigrerende Hongkongers, van wie velen naar het buitenland verhuizen in reactie op het harde optreden van de Chinese regering in Beijing tegen afwijkende meningen na pro-democratische protesten in 2019. Beijing heeft die uittocht steeds gebagatelliseerd en zegt dat velen op een dag zullen terugkeren of worden vervangen door inwoners van het vasteland van China. Dat lijkt dus nog niet gebeurd te zijn.

De autoriteiten wijzen ook op het lage geboortecijfer van de stad om de bevolkingskrimp te verklaren. Hongkong combineert een vergrijzende bevolking met een van de laagste vruchtbaarheidscijfers in Azië. Vorig jaar registreerde Hongkong 26.500 meer sterfgevallen dan geboorten, en 11.900 meer sterfgevallen dan het jaar ervoor.