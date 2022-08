Veenbrand in Overijssel onder controle

De brand die in de nacht van donderdag op vrijdag uitbrak op een stuk veen tussen het Overijsselse Hoge Hexel en Wierden kreeg de brandweer rond 05.00 uur vrijdagochtend onder controle, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Wel heeft de brandweer nog even nodig om de resterende smeulbrandjes in het veen te blussen.