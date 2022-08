Hoge straffen voor leden criminele organisatie NLS op Curaçao

Op Curaçao zijn donderdag vier verdachten veroordeeld wegens deelname aan de criminele organisatie No Limit Soldiers (NLS). De vier maakten sinds 2015 deel uit van de organisatie, die zich bezighield met drugshandel, witwassen en geweldsdelicten, waaronder (poging tot) moord.

De 42-jarige Robere L. is veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertien jaar voor zijn deelname aan de organisatie, het uitlokken van een moordaanslag op het Franse deel van Sint Maarten en het vervoeren van twee partijen van in totaal 200 kilo cocaïne vanuit het Caribisch gebied naar Frankrijk.

De 50-jarige Charlton L. kreeg acht jaar opgelegd vanwege zijn rol als financiële man van de organisatie. Hij beheerde de opbrengsten van de drugshandel en kocht daarmee onder meer onroerend goed op Curaçao.

De 37-jarige Stephanie P. is voor haar deelname aan de organisatie veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar. Zij heeft de afpersing van een zakenman uitgelokt. Ook was zij betrokken bij drugshandel en bij de betaling van huurmoordenaars. De 35-jarige Adrian E. kreeg 21 maanden voor zijn deelname aan de organisatie en witwassen. Hij bracht geld rond om te voorzien in het levensonderhoud van gevangengenomen leden van de organisatie en familieleden en vrienden.

Het bewijs tegen de verdachten bestaat voor een belangrijk deel uit zogeheten PGP-gesprekken (Pretty Good Privacy), die tijdens Nederlandse opsporingsonderzoeken aan het licht zijn gekomen.

In november 2020 werd Curaçaoënaar Shurandy ‘Tyson’ Quant in Dubai gearresteerd. Dat gebeurde op verzoek van het Openbaar Ministerie van Sint Maarten. Hij wordt beschouwd als één van de kopstukken van NLS, maar is nog niet voor de rechter gebracht.