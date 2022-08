Gewapende aanval op FBI-kantoor Ohio verijdeld, aanvaller dood

Een aanval van een gewapende man op het kantoor van de FBI in Cincinnati, Ohio, is verijdeld. De verdachte werd na een urenlange achtervolging neergeschoten. Hij overleed later donderdag aan zijn verwondingen.

De man probeerde het gebouw binnen te dringen met volgens de politie ‘een geheven vuurwapen’. Niet veel later vluchtte hij in zijn auto, achtervolgd door de politie, naar het platteland. Daar stopte hij op enig moment om zich in een maïsveld te verschuilen. Een vuurgevecht volgde, waarbij geen agenten gewond raakten.

De man droeg volgens de politie een kogelvrij vest. NBC News meldde dat hij gewapend was met een halfautomatisch geweer in AR-15-stijl en in het FBI-gebouw een alarmpistool afschoot. Verdere details en het motief van de verdachte zijn onduidelijk. Een verslaggever van NBC News meldt echter dat het om Ricky Walter Shiffer gaat en dat hij deelnam aan de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021.

De FBI heeft veel bedreigingen ontvangen sinds agenten van het bureau eerder deze week het landgoed van oud-president Donald Trump in Florida doorzochten. Zij hadden een huiszoekingsbevel gekregen als onderdeel van een onderzoek naar documenten die Trump aan het einde van zijn ambtstermijn uit het Witte Huis zou hebben verwijderd. Dat laatste is in strijd met de Amerikaanse wet,

Conservatieve politici en Trump zelf noemden de FBI na de huiszoeking onder meer ‘corrupt’ en ‘gepolitiseerd’.