Bondskanselier ontkent rol bij kolossaal bankschandaal in Hamburg

Bondskanselier Olaf Scholz heeft in gesprek met de pers weersproken ooit politieke invloed te hebben misbruikt toen hij burgemeester van Hamburg was in een schandaal rond de particuliere Hamburgse Warburg-bank. De financiële top van de gemeente Hamburg zou mogelijk een dubieuze invloed hebben gehad op de behandeling van de fraudezaak. Scholz wordt er komende week in Hamburg in een hoorzitting over aan de tand gevoeld.

De bank staat centraal in een al jaren slepend onderzoek naar een enorme internationaal georiënteerde fraude waarbij banken, topadvocaten en aandelenhandelaars systematisch dividendbelasting ontdoken en ‘te veel betaalde’ dividendbelasting terugvorderden die vaak nooit betaald was. Het geldt als het grootste belastingschandaal ooit in de Bondsrepubliek, maar de trucs werden niet alleen in Hamburg toegepast.

Met de dividendtruc, in Duitsland berucht als de affaire ‘cum-ex’, werd druk met aandelen en dividend geschoven door Europese landen, om profijt te halen uit de verschillende wetgevingen. Er werd volgens onderzoekers vooral geprobeerd nooit betaalde dividendbelasting hier of daar terug te vorderen. Dat gebeurde door de verkoop van aandelen rond de datum dat het dividend werd vastgesteld. Verkoper en koper vroegen allebei in hun land dividendbelasting terug die feitelijk maar één keer was afgedragen.

32 miljard misgelopen

De Duitse belastingdienst zou hierdoor op zijn minst bijna 32 miljard euro zijn misgelopen sinds het begin van deze eeuw, nog afgezien van de verliezen die andere Europese landen leden, met name Frankrijk, Italië, Denemarken en België. Het zou in totaal over de periode 2001-2011 om meer dan 55 miljard euro gaan.

De zaak is in Duitsland door een klokkenluider aan het licht gebracht en houdt de gemoederen bezig. De gemeente Hamburg, waar Scholz destijds burgemeester was, is ook in opspraak. De Warburg-bank deed deze zaken van 2007 tot 2011 volgens Duitse media. De belastingdienst kwam het gesjoemel bij Warburg op het spoor en eiste in 2016 om te beginnen over één belastingjaar alleen al 47 miljoen euro terug. Maar de eis werd volgens Duitse media om raadselachtige redenen snel ingetrokken. Enkele uren daarna verstuurde een financieel topambtenaar van de deelstaat en gemeente Hamburg, die eerst zelf op het terugvorderen had aangedrongen, berichten aan een vertrouweling bij de financiële afdeling van Hamburg dat ‘het duivelse plan gelukt was’ en de zaak waarschijnlijk zou verjaren.