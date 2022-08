Brussel wil dat VS belastingvoordeel bij aankoop e-auto schrappen

De Europese Commissie wil dat de Verenigde Staten een passage over belastingvoordelen voor kopers van elektrische auto’s uit een wetsvoorstel verwijderen. De voordelen gelden alleen als een bepaald deel van de batterijonderdelen uit de VS komt. Het dagelijks EU-bestuur meent dat hierdoor producten van buiten de VS worden benadeeld en dringt erop aan de wet in overeenstemming te brengen met de regels van de Wereldhandelsorganisatie.