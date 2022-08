OPEC denkt minder olie op te hoeven pompen

Oliekartel OPEC verwacht dit kwartaal minder olie op te hoeven pompen. Niet-OPEC-landen als de Verenigde Staten produceren meer olie, waardoor de landen van het kartel het rustiger aan kunnen doen. Ook is de vraag naar olie lager dan de OPEC eerder verwachtte. Dat laatste is opvallend, omdat het Internationaal Energieagentschap de vraag naar olie juist ziet toenemen.

Door de dalende vraag en de extra productie door andere landen komt er ergens in dit kwartaal een omslagpunt waarop er meer olie wordt geproduceerd dan er dagelijks nodig is om aan de vraag te voldoen. De productie van de OPEC-landen kan daarom ruim 1,2 miljoen vaten per dag lager zijn dan waar de organisatie eerder rekening mee hield.

Ook ten opzichte van deze maand kunnen de OPEC-landen de oliekraan wat verder dichtdraaien. In juli werden tot nu toe 570.000 vaten olie per dag meer geproduceerd dan in het derde kwartaal nodig is volgens de OPEC.

Begin deze maand verraste de organisatie van olieproducerende landen met plannen om de olieproductie met 100.000 vaten per dag op te voeren, veel minder dan bijvoorbeeld de Amerikaanse president Joe Biden had gevraagd. De organisatie stelde toen dat er slechts beperkte extra capaciteit was.