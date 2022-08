Afgelopen week ruim 3500 mensen gevaccineerd tegen apenpokken

Tot en met woensdag hebben 5541 mensen een preventieve inenting tegen het apenpokkenvirus gekregen. Dat zijn er 3565 meer dan een week geleden. In alle 25 GGD-regio’s worden nu prikken gezet, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het is niet bekend hoeveel mensen waren uitgenodigd, dus hoe hoog de opkomst is, is niet bekend.