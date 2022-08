Verkoop stekkerauto’s sterk gestegen, veel verkopen in China

De verkoop van elektrische auto’s en plug-inhybrides lag in de eerste zes maanden van dit jaar twee derde hoger dan vorig jaar. Dat meldt onderzoeksbureau Canalys, dat stelt dat er wereldwijd 4,2 miljoen stekkerauto’s de showroom verlieten. Meer dan de helft daarvan werd in China verkocht.

Die 2,4 miljoen Chinese stekkerauto’s waren goed voor ruim een kwart van alle verkopen in het Aziatische land, de belangrijkste markt voor autoverkopen. In Europa was een op de vijf auto’s volledig elektrisch of een hybridevoertuig met een stekker. De Verenigde Staten lopen daar nog op achter. Slechts 6 procent van de auto’s die daar werden verkocht was een stekkerauto.

Het Chinese BYD verkocht in het eerste halfjaar de meeste stekkerauto’s en had 15 procent van de wereldwijde markt in handen, net iets meer dan de 14 procent van Tesla. De Amerikaanse producent van elektrische auto’s was wel de marktleider op het gebied van volledig elektrische voertuigen. Het Chinese SAIC en Volkswagen stonden gezamenlijk op de derde plaats met 9 procent.