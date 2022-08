VN-chef roept op tot staakt-het-vuren bij kerncentrale Zaporizja

VN-chef António Guterres roept op tot het staken van alle militaire activiteiten in de omgeving van de kerncentrale Zaporizja. Daarmee reageert hij op recente beschietingen bij de door Rusland bezette centrale in het zuidoosten van Oekraïne.

Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar van de beschietingen rond de nucleaire faciliteiten. Sinds de centrale op 4 maart, kort na het uitbreken van de oorlog werd ingenomen door Russische troepen, zijn daar volgens Oekraïne honderden militairen gestationeerd.

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties spreekt van een ‘onacceptabele’ situatie en zegt zich ernstig zorgen te maken. Guterres waarschuwt dat potentiële schade aan de kerncentrale of andere nucleaire faciliteiten catastrofale gevolgen kan hebben. In het noorden van Oekraïne, in Tsjernobyl, vond in 1986 de grootste kernramp ooit plaats.