Utrecht in beroep tegen uitspraak over protest bij abortuskliniek

De gemeente Utrecht is het er niet mee eens dat een rechter onlangs demonstranten tegen abortus in het gelijk heeft gesteld en gaat daarom in beroep. De activisten wilden bij een abortuskliniek in Utrecht protesteren, maar de gemeente wees ze een plek een eind verderop toe. De groep stapte naar de rechter. Die bepaalde dat de gemeente niet goed had onderbouwd waarom de demonstranten niet bij de abortuskliniek mochten staan.