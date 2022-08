Scholz belooft Duitsers te helpen met hoge energierekening

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft beloofd met een nieuw pakket maatregelen te komen, waaronder een belastingverlichting, om mensen te helpen die worstelen met de sterk gestegen energierekeningen als gevolg van het gasconflict met Rusland. ‘Burgers kunnen erop rekenen dat we ze niet in de steek laten’, zei Scholz donderdag tegen journalisten in Berlijn.

Duitsland is in een energiecrisis beland doordat Rusland de gasleveringen aan het land steeds verder heeft verlaagd sinds de invasie van Oekraïne in februari. Als reactie op de westerse sancties tegen Rusland heeft het Russische staatsgasbedrijf Gazprom de gaslevering aan Duitsland via de pijpleiding Nord Stream 1 teruggeschroefd naar 20 procent van de capaciteit. De Duitse overheid houdt er ook rekening mee dat Moskou de gaskraan volledig dichtdraait.

De regering van Scholz heeft al subsidieprogramma’s ingevoerd voor bedrijven en huishoudens die veel last hebben van de hoge gasprijzen. Die bestonden onder meer uit extra subsidies voor verwarming, meer kinderbijslag voor huishoudens met lagere inkomens en een verlaging van de accijnzen op benzine en diesel. Ook heeft Duitsland maatregelen genomen om het gasverbruik in het land te verminderen en de gasvoorraden te vullen om de winter door te komen.

Rantsoeneren

Doordat bijna de helft van de Duitse huizen voor verwarming afhankelijk is van gas, zal Duitsland de brandstof mogelijk moeten rantsoeneren als het er niet in slaagt om voldoende reserves op te bouwen. De regering streeft naar een gasopslagcapaciteit van 95 procent in november. Momenteel zijn de opslagen voor bijna 74 procent gevuld.

Vanwege het risico op een gastekort heeft de regering ook besloten om stilgelegde kolengestookte energiecentrales weer in gebruik te nemen. Ook het verlengen van de levensduur van de resterende kerncentrales in het land staat weer op de agenda door de zorgen over een energietekort.

Duurzame energiebronnen

Scholz verklaarde tijdens zijn eerste zomerpersconferentie, een traditie die werd geïntroduceerd door zijn voorganger Angela Merkel, wel dat de energietransitie naar duurzame energiebronnen een topprioriteit van zijn regering is, en dat Duitsland zijn inspanningen om onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen niet zal vertragen.

De bondskanselier denkt niet dat de stijgende energieprijzen voor sociale onrust in het land zullen zorgen. ‘Ik denk niet dat we deze vorm van onrust in ons land zullen zien, omdat Duitsland een verzorgingsstaat is en we niemand laten vallen.’