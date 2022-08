Havenwerkers Rotterdam solidair met stakende Britse collega’s

Havenwerkers in Rotterdam tonen zich solidair met collega’s in de grote Britse containerhaven Felixstowe waar binnenkort waarschijnlijk meer dan een week wordt gestaakt. Dat betekent volgens vakbondsbestuurder Niek Stam van FNV dat schepen die eigenlijk naar de grootste containerhaven van het Verenigd Koninkrijk wilden, niet zomaar naar Rotterdam kunnen uitwijken. Hij maakt zich er hard voor dat havenarbeiders hier die ‘besmette schepen’ niet zullen lossen.

In Felixstowe, ten noordoosten van Londen, dreigt personeel later deze maand acht dagen het werk neer te leggen uit onvrede over het mislukken van loononderhandelingen. Het conflict draait om de hoge inflatie die havenbedrijf Hutchison Ports niet zou willen compenseren in de salarissen van de werknemers.

‘Dit is voor ons onbegrijpelijk’, stelt Stam daarover. ‘De inflatie is op dit moment hoog. Maar de winsten van de grote afnemers van de containerterminals zijn ook enorm.’

De FNV’er legt uit dat het een goed gebruik is in de havenwereld om bij stakingen van collega’s niet mee te werken aan praktijken van rederijen die proberen de vakbondsacties te omzeilen. Welke schepen precies besmet zijn, hoopt Stam in dit geval van de Britse vakbond Unite te horen.

Felixstowe verwerkt jaarlijks ongeveer 2000 schepen en meer dan 4 miljoen containers. Als de haven over iets meer dan een week daadwerkelijk plat gaat door een staking kan dat sowieso voor storingen zorgen in Rotterdam, denkt Stam. Dat komt door de vergaande automatisering van processen in de haven en het feit dat terminals het overal momenteel erg druk hebben. Dan hoeft er maar iets niet goed aan te sluiten en dan wordt de afhandeling al verstoord.