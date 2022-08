Forse koerssprong Aegon na resultaten, NN onderaan in AEX

De AEX-index heeft donderdag het hoofd boven water gehouden dankzij een forse koerssprong van Aegon. De verzekeraar leed in het tweede kwartaal een flink verlies, maar dat kwam volgens topman Lard Friese vooral door eenmalige lasten in de Verenigde Staten. Het concern presteerde ondanks de turbulente tijden goed en is ook positiever geworden over de ontwikkelingen in de rest van het jaar. Aegon was met een koerswinst van bijna 9 procent de grote winnaar bij de hoofdfondsen.

Beleggers waren echter minder tevreden over de resultaten van concurrent NN Group, die met een min van dik 2 procent de grootste daler was in de AEX. De verzekeraar had in de eerste jaarhelft last van de februaristorm die over Nederland raasde. Het nettoresultaat van de verzekeraar viel ondanks de extra schadekosten wel hoger uit, maar dat kwam vooral door de verkoop van een onderdeel afgelopen voorjaar.

De stemming op de Europese markten was enigszins terughoudend na de opmars een dag eerder. De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de plus op 725,55 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 972,68 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs bleven vrijwel vlak. Londen daalde 0,2 procent.

In de MidKap kampte postbedrijf PostNL met een adviesverlaging door KBC Securities en zakte dik 2 procent. Bij de kleinere bedrijven raakte ForFarmers 7 procent kwijt. De diervoederproducent verkocht in de eerste jaarhelft minder mengvoer doordat veel Duitse en ook Nederlandse varkenshouders zijn gestopt.

Fastned werd 9 procent meer waard. De uitbater van laadstations zag zijn laadomzet in de eerste jaarhelft bijna verdrievoudigen doordat meer mensen in elektrische auto’s rijden. De producent van elektrische bussen Ebusco, die ook met cijfers kwam, zakte daarentegen 5,5 procent.

In Frankfurt verloor Siemens 1,5 procent. Het Duitse industrieconcern leed afgelopen kwartaal voor het eerst in bijna twaalf jaar verlies en verlaagde de winstverwachting voor het hele jaar. Ceconomy zakte dik 1 procent. De Duitse eigenaar van elektronicaketen MediaMarkt merkt dat consumenten voorzichtiger zijn geworden door de hoge inflatie en kwam met tegenvallende resultaten.

De euro was 1,0335 dollar waard, tegen 1,0331 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1 procent tot 92,82 dollar. Brentolie kostte ook 1 procent meer, op 98,34 dollar per vat.