Meer Britse wapens en Deens geld voor Oekraïne

Het Verenigd Koninkrijk en Denemarken gaan Oekraïne meer geld en wapens geven om de strijd tegen Rusland vol te houden. De landen maakten dat donderdag bekend tijdens een donorconferentie voor Oekraïne in de Deense hoofdstad Kopenhagen.

Londen zegt raketlanceersystemen naar Oekraïne te sturen. De raketten kunnen doelwitten op een afstand van 80 kilometer raken. Volgens minister van Defensie Ben Wallace zijn de raketten bedoeld om de Russische artillerie af te weren.

Denemarken zegt 110 miljoen euro extra financiële steun te geven aan Oekraïne. ‘Deze oorlog gaat over waarden waar Europa en de vrije wereld op zijn gebouwd’, aldus premier Mette Frederiksen. ‘Vandaag laten we zien dat we toegewijd zijn aan het steunen van Oekraïne.’

De donorconferentie is georganiseerd door het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Oekraïne en is bedoeld om langetermijnsteun aan het door Rusland aangevallen land te bespreken.