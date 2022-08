Rusland wil niet dat Zwitserland Oekraïne vertegenwoordigt

Moskou wil niet dat Zwitserland de Oekraïense belangen in Rusland gaat vertegenwoordigen. Volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken is Zwitserland geen neutraal land meer, en kan het daardoor ook niet de Russische belangen in Oekraïne behartigen. Moskou wijst erop dat de Zwitsers meedoen aan de ‘anti-Russische sancties’, die volgden op de Russische invasie in Oekraïne.

Met de afwijzing reageert Moskou op een akkoord tussen Bern en Kiev waardoor Zwitserland de diplomatieke taken van de Oekraïense regering in de Russische hoofdstad kan waarnemen na de breuk tussen de buurlanden. Zwitserland is een erkend neutraal tussenpersoon in de diplomatie, bijvoorbeeld als behartiger van Amerikaanse belangen in Iran sinds 1980. Zwitserse media hadden al gemeld dat de deal alleen nog afhankelijk was van Russische instemming.