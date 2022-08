Twee grote bosbranden in Frankrijk bedwongen

In Frankrijk, dat deze droge en hete zomer aanhoudend met bosbranden kampt, zijn enkele grote branden bedwongen. In het westelijke departement Maine-et-Loire kon de brandweer twee branden onder controle brengen die maandag waren uitgebroken. Waakzaamheid blijft geboden: door hitte, wind en zeer droge lucht kunnen de branden makkelijk oplaaien, benadrukken de autoriteiten.

De branden verwoestten ruim 1500 hectare. Onder meer in de wijnstreek Layon onder Angers ging vegetatie in vlammen op. Tientallen personen moesten worden geëvacueerd. Er waren ruim vijfhonderd brandweerlieden in de weer, ook uit andere departementen.

Het aantal bosbranden dit jaar in Frankrijk ligt, net als in Spanje, nu al ver boven het gemiddelde de afgelopen vijftien jaar, melden Franse media.