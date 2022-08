Daimler Truck profiteert van sterke vraag en hogere prijzen

De Duitse fabrikant van bedrijfsvoertuigen Daimler Truck heeft in het tweede kwartaal geprofiteerd van de aanhoudend sterke vraag en hogere verkoopprijzen van zijn voertuigen. Ook in de tweede helft van het jaar verwacht de fabrikant van bussen en vrachtwagens dat de vraag groter zal blijven dan het aanbod.

Daimler Truck werd vorig jaar afgesplitst van het autoconcern Daimler, dat is doorgegaan onder de naam Mercedes-Benz. Het bedrijf zag de kwartaalomzet met 18 procent stijgen tot 12,1 miljard euro. Onder de streep bleef er een nettowinst over van een kleine 1 miljard euro. Zowel de omzet als de winst viel hoger uit dan kenners hadden verwacht.

‘Gezien de aanhoudende uitdagingen in de toeleveringsketen, de hogere grondstoffen- en energieprijzen kunnen we tevreden zijn met onze resultaten’, zei financieel directeur Jochen Goetz. Ondanks dat het bedrijf vasthoudt aan de verwachtingen voor de omzet en winst, zal het jaar volgens Goetz wel uitdagend blijven. Dat komt volgens hem door de stijgende kosten voor materialen en grondstoffen.

Daimler Truck verwacht wel dat de knelpunten in de toeleveringsketen verder zullen afnemen in vergelijking met de eerste jaarhelft. Ook gaat het bedrijf ervan uit dat de productie in de tweede jaarhelft niet noodgedwongen dient te worden stilgelegd vanwege een tekort aan gas in Duitsland. De Duitse overheid werkt aan plannen om gas te rantsoeneren voor het geval Rusland de gaskraan volledig dichtdraait.