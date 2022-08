100 uur werkstraf geëist voor afvaldumping tijdens boerenprotest

Tegen een 42-jarige man uit de gemeente Oost-Gelre heeft de officier van justitie een werkstraf van 100 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee weken geëist voor zijn aandeel in het dumpen van afval op een afrit van de A18 bij Varsseveld. Dat gebeurde tijdens een boerenprotest eind vorige maand. ‘Ik had een machteloos gevoel. Ik voel me bedreigd door wat er gaat gebeuren en maak me zorgen over de toekomst van mijn bedrijf en gezin’, zei de verdachte donderdag tijdens een snelrechtzitting in de rechtbank in Arnhem.