Verminderde kooplust consument drukt resultaat moeder MediaMarkt

De verminderde kooplust onder consumenten raakt de resultaten van het Duitse Ceconomy, het bedrijf dat onder andere eigenaar is van elektronicaketen MediaMarkt. Ceconomy-topman Karsten Wildberger spreekt in een toelichting op de jongste kwartaalcijfers van een aanzienlijk verslechterd consumentenvertrouwen dat het bedrijf dwarszit.

Huishoudens denken volgens hem wel twee keer na alvorens grotere aankopen zoals elektrische apparaten te doen. Zeker nu ze worden geconfronteerd met een aanhoudend hoge inflatie en een drastische stijging van de energiekosten.

De omzet van Ceconomy in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar steeg met 6,3 procent tot 4,7 miljard euro. De onderneming merkte wel dat het sentiment onder consumenten in de loop van het kwartaal omsloeg. Het bedrijf sloot het kwartaal af met een brutoverlies van 109 miljoen euro. Dat betekende een verslechtering met 16 miljoen euro in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.

Door de stevige concurrentie zag Ceconomy zich genoodzaakt extra geld te steken in promoties en andere marketingactiviteiten. De vergelijking met een jaar eerder gaat ook nog eens mank door de coronasubsidie van 45 miljoen euro die destijds werd verkregen.

Over de eerste negen maanden van het boekjaar steeg de omzet van het concern met 3,2 procent tot 16,5 miljard euro. De brutowinst van Ceconomy lag met 102 miljoen euro iets onder het niveau van een jaar eerder.