Supermarktketen PLUS start proefsamenwerking met Thuisbezorgd

Volgens PLUS is er een behoefte bij klanten om snel hun boodschappen te ontvangen op een door hen gekozen moment. De supermarktketen realiseerde in 2021 al een omzetgroei van 20 procent als het gaat om e-commerce. Met de samenwerking met Thuisbezorgd wil PLUS de capaciteit verder uitbreiden.

Eerder startte Albert Heijn al een samenwerking met Thuisbezorgd en Deliveroo. Ook hier ging het om een proef, vanuit twee winkels in Amsterdam. Supermarktketen SPAR breidde de samenwerking met Deliveroo eind maart uit, na een succesvolle pilot. Woensdag reageerde die supermarktketen verrast: Deliveroo kondigde die dag namelijk zijn vertrek uit Nederland aan, eind dit jaar. Het is volgens SPAR nog onbekend wat daar de gevolgen van zullen zijn.