Afschrijvingen op energie en Rusland duwen Siemens in het rood

Het Duitse industrieconcern Siemens heeft in het afgelopen kwartaal voor het eerst in bijna twaalf jaar verlies geleden. Het negatieve resultaat is het gevolg van een miljardenafschrijving op de waarde van het belang van het concern in de voormalige energiedivisie Siemens Energy en de kosten voor het staken van de activiteiten in Rusland, waar Siemens zich terugtrekt vanwege de oorlog in Oekraïne.