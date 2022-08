Grote kostenpost VS zadelt Aegon op met miljoenenverlies

Verzekeraar Aegon heeft het tweede kwartaal van 2022 afgesloten met een verlies van 365 miljoen euro. De onderneming kampte vooral met stijgende herverzekeringspremies in de Verenigde Staten. Verzekeraars sluiten een herverzekering af om de eigen risico’s af te dekken. Aegon-topman Lard Friese spreekt van een eenmalige last en benadrukt dat het bedrijf ondanks de turbulente tijden goed heeft gepresteerd.

Friese wijst er in een toelichting op dat de eerste helft van dit jaar voor beleggers een van de meest uitdagende periodes ooit was. De aandelenmarkten kenden volgens hem de slechtste start van het jaar in meer dan vijf decennia. Friese wijst ook op de sterke schommelingen op de beurs en de pogingen van centrale banken om met renteverhogingen de inflatie te beteugelen.

Verder is de invloed van de coronapandemie op de resultaten van Aegon minder geworden. Daarnaast heeft het bedrijf verder werk gemaakt van het verbeteren van de operationele prestaties. De onderneming richt zich daarbij onder meer op kostenbesparingen en trekt zich terug van bepaalde markten om zich vooral te richten op Nederland, de VS, het Verenigd Koninkrijk en groeimarkten als Spanje, Portugal en Brazilië, maar ook China. In het tweede kwartaal werden de kosten met 250 miljoen euro teruggebracht.

De verkoop van hypotheken in Nederland viel lager uit dan een jaar eerder. Ook de netto-stortingen bij vermogensbeheerder Aegon Asset Management waren minder. Dat komt volgens Aegon door de minder gunstige macro-economische vooruitzichten en stijgende rentetarieven.