Familie Olivia Newton-John stemt in met staatsbegrafenis

‘Het zal een passende viering worden van zo’n rijk en veelzijdig leven’, zei Andrews. De datum voor de plechtigheid is nog niet vastgesteld.

Newton-John overleed maandag op 73-jarige leeftijd. Ze werd in 1978 bekend door haar rol in de film Grease.

Haar man John Easterling plaatste donderdag een eerbetoon aan zijn vrouw op sociale media. Hij bedankte alle mensen voor de ‘oceaan aan liefde en steun’ die hij had gekregen na haar overlijden. ‘Ze was de moedigste vrouw die ik ooit heb gekend. In haar moeilijkste momenten was ze altijd in staat om dingen positief te maken.’ Newton-John had al dertig jaar borstkanker.

Newton-John werd geboren in het Britse Cambridge maar verhuisde op 6-jarige leeftijd naar Melbourne in Australië. Niet lang daarna vertrok ze naar de Verenigde Staten. Naast haar filmrol in de klassieker Grease (1978) is Newton-John ook bekend als zangeres. Zo deed ze in 1974 namens het Verenigd Koninkrijk mee aan het Eurovisie Songfestival (vierde plaats) en stond ze met de muziek uit de musicalfilm lange tijd in de hitlijsten. Ook haar solonummer Physical (1981) bleef lang in de hitlijsten staan.