Taiwan houdt militaire oefening vanwege Chinese dreiging

Taiwan heeft donderdag een militaire oefening gehouden nadat China een dagenlange oefening had beëindigd. China herhaalde ook het dreigement om Taiwan in te lijven en zei klaar te zijn voor oorlog. Volgens het Taiwanese leger was het een defensieve oefening die ongeveer een uur duurde.

Beijing is boos op Taiwan vanwege een bezoek van de Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi aan de eilandstaat. China ziet Taiwan als afvallige provincie en noemde het bezoek een schending van de soevereiniteit. Een van de tegenmaatregelen van Beijing was de militaire oefening die bijna een week duurde.

De Taiwanese oefening vond plaats in de regio Pingtung in het zuiden van Taiwan. Artillerie- en infanterietroepen werkten samen. Volgens Taiwan was de oefening al gepland en had die niets te maken met de dreigende houding van China. ‘We hadden twee doelen, kijken of onze artillerie nog in goede staat is en de resultaten van vorig jaar bevestigen’, aldus een woordvoerder van het leger.