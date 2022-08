Witte dolfijn overleden

De witte dolfijn die in de Franse rivier de Seine uit het water is gehaald, heeft het niet gered. Het ernstig verzwakte dier kreeg tijdens het transport naar een zoutwaterbassin ademhalingsproblemen. Daarom werd besloten de dolfijn te laten inslapen. De beloega werd in de nacht van dinsdag op woensdag uit de Seine gehaald. Deze eerste fase van de reddingsoperatie duurde zo’n zes uur. Het zoogdier van ongeveer 800 kilo werd in een gekoelde truck gehesen, waarmee het naar Ouistreham, 160 kilometer verderop, zou worden vervoerd. Dierenartsen hoopten dat het dier in een zoutwaterbassin zou aansterken.

Uren voordat bekend werd dat de beloega was overleden, schreef Sea Shepherd France nog op Facebook dat het mannetje geen infectie had opgelopen en dat de spijsvertering was gestopt. ‘Dierenartsen zullen proberen de spijsvertering te stimuleren, hoewel de oorzaak van het probleem voorlopig onbekend is’, liet de organisatie weten. Het is de tweede beloega ooit die in Frankrijk is waargenomen. Normaal komen dergelijke walvisachtigen voor in koude wateren, maar soms verschijnen ze zuidelijker. De beloega werd vorige week dinsdag voor het eerst gespot.