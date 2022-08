Aandacht bij cijfers Rabobank voor inflatie, rente en stikstof

Rabobank komt donderdag als derde Nederlandse grootbank met een update over de resultaten in de voorbije maanden. Net als bij ING en ABN AMRO is het de vraag wat de bank merkt van het oplopen van de rente en de hoge inflatie van de laatste tijd. Ook kan topman Wiebe Draijer in een toelichting mogelijk nog meer zeggen over de stikstofcrisis en de oplossingen die hij ziet om daaruit te komen.

In de eerste helft van vorig jaar, waarmee wordt vergeleken, voerde het coöperatieve concern zijn winst nog stevig op. De bank profiteerde destijds van het economisch herstel. Ook kon het toen weer over een flink deel van het geld beschikken dat eerder apart werd gezet vanwege het risico dat leningen nooit meer werden terugbetaald.

Inmiddels is de groei van de economie flink afgezwakt en wordt gevreesd voor een recessie. Daarbij rijzen de energieprijzen flink de pan uit sinds de oorlog in Oekraïne, wat klanten van Rabobank zeker zullen voelen. Het conflict raakt de bank ook nog op een andere manier. Rabobank kondigde in maart aan zich met leasebedrijf DLL terug te trekken uit Rusland, omdat het land Oekraïne was binnengevallen.

De rentes lopen de laatste tijd wel weer op, wat gunstig lijkt voor de resultaten. De lage rentes drukten jarenlang op het verdienmodel van de bank. Nu daar verandering in komt kan Rabobank mogelijk weer wat meer marge pakken. Rabobank kondigde pas ook al aan dat klanten met meer dan een ton op de rekening geen negatieve rente meer hoeven te betalen.

Rabobank kreeg de afgelopen tijd verder de nodige kritiek vanwege zijn rol in de financiering van de landbouw. Verschillende politieke partijen willen dat de financiële instelling meebetaalt aan het oplossen van de stikstofcrisis. De bank stelde onlangs ook met gemengde gevoelens terug te kijken op het door Nederland gevoerde landbouwbeleid van schaalvergroting, dat voor een groot deel door Rabobank werd gefinancierd.