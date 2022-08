Zwitserland wil Oekraïne diplomatiek vertegenwoordigen in Moskou

Zwitserland en Oekraïne hebben na maanden onderhandelen een akkoord gesloten waarmee Zwitserland de diplomatieke taken van Kiev in de Russische hoofdstad waarneemt. Zwitserland heeft vaker deze rol als neutrale tussenpersoon in de diplomatie gekregen bijvoorbeeld als behartiger van Amerikaanse belangen in Iran sinds 1980. Zwitserse media hebben gemeld dat de deal rond is en alleen nog afhankelijk is van Russische instemming.

Rusland zou ‘niet enthousiast’ zijn volgens Zwitserse media, maar het Russische persbureau meent te weten dat het Kremlin inmiddels al heeft ingestemd. Wanneer het akkoord wordt uitgevoerd, hebben de twee oorlogvoerende landen weer een beetje diplomatiek contact en de circa twee miljoen Oekraïners in Rusland kunnen eindelijk voor bijvoorbeeld een nieuw paspoort bij iemand terecht.

De strijd tussen de twee buurlanden is feitelijk al meer dan acht jaar oud en Oekraïne riep in 2014 zijn ambassadeur in Moskou terug, nadat Rusland de Krim had ingelijfd. Het schiereiland was sinds de achttiende eeuw voor Rusland een van de belangrijkste thuishavens van de marine en in 2014 was bijna 70 procent van de bevolking etnisch Russisch. Het door Rusland georganiseerde referendum over afscheiding van Oekraïne viel dan ook eenvoudig in het voordeel van Rusland uit.

De laatste Russische ambassadeur in Kiev vertrok in 2016 en in februari dit jaar verbrak Oekraïne de diplomatieke betrekkingen met Rusland helemaal, kort na de Russische aanval. Aan de totale diplomatieke breuk tussen de twee zou een einde kunnen komen als Zwitserse diplomaten in Moskou Oekraïense belangen gaan behartigen.