Strandgangers in Engeland gewaarschuwd voor vallend gesteente

Strandgangers in het zuiden van Engeland moeten oppassen voor vallende rotsblokken. Door de hitte kunnen er namelijk scheuren in de rotswanden ontstaan, waarschuwen experts en lokale autoriteiten.

Het gaat in het bijzonder om de zogeheten Jurassic Coast (Jura-Kust), gelegen in de graafschappen Dorset en Devon. In twee weken tijd zijn daar twee keer grote brokstukken van de rotswanden naar beneden gekomen. In het laatstgenoemde graafschap brak maandag een groot stuk van een klif af bij het strand van Sidmouth. Ook de uren daarna bleven er rotsblokken vallen. Niemand raakte gewond.

Voorzichtigheid is dus geboden, zowel op het strand als bovenop de klif, waarschuwt een geoloog in The Guardian. Volgens haar is het onmogelijk te voorspellen waar er rotsblokken gaan vallen, omdat de scheuren in de rotswanden vaak niet zichtbaar zijn. Ze ontstaan vermoedelijk doordat de meer kleiachtige lagen krimpen door de droogte en andere gesteenten juist uitzetten door de hitte.

Net als Nederland heeft het Verenigd Koninkrijk deze week te maken met een hittegolf. Het land heeft ook al langer last van de droogte en de hitte in de afgelopen periode. Zo is onder meer de plek waar normaal de Theems ontspringt volledig opgedroogd. De bron van de rivier die dwars door Londen loopt, ligt nu zo’n 10 kilometer verderop.