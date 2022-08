Staalbedrijf Abramovitsj zet Noord-Amerikaanse dochter te koop

Staalconcern Evraz, waar de Russische miljardair Roman Abramovitsj grootaandeelhouder van is, heeft zijn Noord-Amerikaanse activiteiten in de etalage gezet. De in Londen gevestigde staalproducent heeft partijen om overnamevoorstellen gevraagd voor het onderdeel.

Het Verenigd Koninkrijk legde na de Russische invasie in Oekraïne sancties op aan het bedrijf. Het concern heeft van het Britse Office of Financial Sanctions Implementation evenwel een vergunning gekregen, waardoor het de verkoopprocedure kan doorzetten. Voor elke transactie is naast goedkeuring van de autoriteiten ook goedkeuring van andere regelgevende instanties en het bedrijf vereist.

Evraz North America, de grootste Noord-Amerikaanse producent van rails en pijpen met grote diameters voor de olie- en gasindustrie, rapporteerde in de eerste zes maanden van het jaar een bedrijfsresultaat van bijna 300 miljoen dollar. Het bedrijf bezit zes productielocaties in de VS en Canada en heeft meer dan 3200 mensen in dienst.

De Russische miljardair Abramovitsj heeft een belang van bijna 29 procent in de staalproducent. De rijke Rus kreeg eerder persoonlijk sancties opgelegd door het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.