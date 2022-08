Protest bij homomonument Amsterdam tegen geweld tegen lhbti’ers

Honderden mensen zijn woensdag naar een demonstratie tegen anti-lhbti-geweld bij het homomonument in Amsterdam gekomen. Aanleiding voor het protest is de mogelijke mishandeling van een vrouw door een taxichauffeur van Uber in de nacht van vrijdag op zaterdag nadat zij Pride Amsterdam had bezocht. Op bordjes prijkten teksten als ‘Uber not Safe’ en ‘Get Queers home safe’. Het publiek werd gevraagd ervaringen met Uber te delen, daar werd veel gebruik van gemaakt.

De 23-jarige vrouw reed afgelopen weekend samen met een andere vrouw in een Uber naar huis en zou daarna mishandeld zijn door de chauffeur. De vrouw liep een hersenschudding, verwondingen aan haar gezicht en een zenuwbeschadiging op, zo meldde een vriend van het slachtoffer eerder op Instagram. De politie bevestigt dat er een incident is geweest, maar is terughoudend het te labelen als anti-lhbti-geweld.

Volgens de politie zitten er ‘altijd twee kanten aan een verhaal’. Zo zou er in de auto zijn gespuugd, en had de chauffeur iets voor 05.00 uur 112 gebeld omdat hij zich niet veilig zou voelen. ‘Daar willen wij genuanceerd onderzoek naar doen. Wacht dat af en laat ons dat goed doen voordat je de bühne op gaat’, zo klonk het eerder in reactie op de aangekondigde demonstratie. Via Instagram ontkent het slachtoffer gespuugd te hebben in de taxi. Ook neemt ze juridische stappen tegen Uber, omdat het bedrijf haar de schuld zou hebben gegeven van het incident.

Uber-onderzoek

Uber doet een eigen onderzoek en zegt de politie te ondersteunen met hun onderzoek. De chauffeur zou ondertussen geen toegang meer hebben tot de app. Volgens een woordvoerder is het belangrijk dat de onderste steen boven komt. ‘Dit is een ernstige zaak. Iedereen moet veilig van A naar B kunnen. Het is daarom ontzettend belangrijk dat alle partijen aangifte doen, en dat ook omstanders die eventueel meer hebben gezien of gehoord van zich laten horen.’

De taxidienst heeft sinds juli 2019 in de app een speciale klachtencategorie om discriminatie te melden. ‘Zo’n melding komt terecht bij een team van speciaal getrainde experts, die dan actie ondernemen.’ De ‘discriminatieknop’ kwam er nadat een dragqueen geweigerd was door een Uber-chauffeur. De woordvoerder kan niet zeggen hoe vaak er discriminatiemeldingen worden gedaan.

Verder zegt Uber veel aan voorlichting te doen. Zo maakte het bedrijf begin juli in samenwerking met belangenvereniging COC en Meldpunt Discriminatie Amsterdam (MDRA) een educatieve video, bedoeld om chauffeurs het goede voorbeeld te geven. Ook maakten Uber en lhbti-platform MEIJT een videoserie met bekende personen uit de lhbti-gemeenschap die op de achterbank van een taxi in gesprek gaan met chauffeurs over acceptatie en veiligheid.