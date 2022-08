Biden: inflatie matigt, maar mensen voelen nog steeds de pijn

De inflatie in de Verenigde Staten toont dan wel tekenen van matiging, maar er moet nog altijd meer worden gedaan om het leven van consumenten makkelijker te maken. Dat zei de Amerikaanse president Joe Biden in een reactie op het laatste inflatiecijfer in de grootste economie van de wereld.

Vooral de lagere brandstofprijzen zorgden ervoor dat de inflatie in de VS vorige maand minder hoog uitviel dan een maand eerder. De geldontwaarding kwam in juli uit op 8,5 procent op jaarbasis, tegen 9,1 procent in juni. Dat was toen het hoogste niveau in ruim veertig jaar. Het cijfer is van groot belang voor de Amerikaanse centrale bank, die bezig is de rente te verhogen om de hoge inflatie tegen te gaan.

‘We zien enkele tekenen dat de inflatie misschien begint te matigen’, zei Biden in een reactie. ‘Maar mensen hadden nog steeds pijn.’