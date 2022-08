Rijkswaterstaat helpt West-Brabant bij bestrijden blauwalg

Rijkswaterstaat zet vanaf woensdag de schuiven van de Marksluis in het Brabantse Oosterhout open. Daardoor kan water vanuit het Wilhelminakanaal in het Markkanaal stromen. Met dat water kan waterschap Brabantse Delta de rivier De Mark doorspoelen. Dat is hard nodig om de snel uitbreidende blauwalg in het werkgebied van Brabantse Delta te bestrijden. De schuiven in de Marksluis zijn pas tweemaal eerder opengezet, in de droge jaren 2018 en 2020.

Blauwalg is een ziekmakende bacterie die profiteert van opwarmend water. In Brabantse Delta is sprake van een groot watertekort. Daardoor is er niet meer genoeg water om het watersysteem door te spoelen en verdwijnt de stroming. Blauwalg groeit daardoor steeds sneller. Met het extra water uit het Wilhelminakanaal hoopt het schap meer stroming te veroorzaken. Als er te veel blauwalg ontstaat moet het schap waterinlaten naar de polders sluiten, wat rampzalig zou zijn voor landbouw en natuur.

Per uur wordt 3000 tot 4000 liter water in het Markkanaal gepompt. Dat veroorzaakt sterke stroming. Zwemmen in de buurt van de Marksluis is daardoor gevaarlijk. Hoewel zwemmen bij sluizen en bruggen altijd verboden is, plaatst het schap in Oosterhout extra waarschuwingsborden. Vanwege de blauwalg raadt het schap zwemmers ook aan om altijd eerst op zwemwater.nl te kijken. Op die site staan alle goedgekeurde zwemwaterlocaties van Nederland.