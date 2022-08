Straatverlichting Wenen gedimd vanwege stijgende energieprijzen

De straatverlichting in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen wordt gedimd. De stad die bekendstaat om zijn kerstmarkten en nieuwjaarsconcerten wil kosten besparen vanwege de almaar oplopende energieprijzen. Daarom zal er dit jaar onder meer geen kerstverlichting branden op de Ring, de beroemde boulevard in het centrum van Wenen.

De verlichting op de kerstmarkt op het plein voor het stadhuis zal alleen ‘s nachts worden ontstoken en niet bij zonsondergang, zoals in voorgaande jaren. Dat betekent concreet dat de lichtjes dagelijks gemiddeld een uur later aan zullen gaan. Hoeveel Wenen met de maatregelen bespaart is niet precies berekend.

De energieprijzen schoten omhoog na de Russische invasie in Oekraïne en de reactie van Rusland op de westerse sancties. Onlangs maakte het Oostenrijkse energieagentschap bekend dat de elektriciteitsprijsindex voor september met meer dan 256 procent was gestegen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Oostenrijk is voor zijn inkomsten deels afhankelijk van het toerisme en de eindejaarsfeesten. In 2019, het laatste jaar voordat de coronapandemie een groot deel van het internationale reisverkeer platlegde, bezochten meer dan vier miljoen mensen de beroemde kerstmarkten van de Oostenrijkse hoofdstad. Vorig jaar waren een dertigtal winkelstraten in Wenen zeven uur per dag verlicht in de periode half november tot begin januari.