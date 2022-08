Honda positiever over resultaten door zwakke yen

Auto- en motorproducent Honda verwacht dit boekjaar, dat tot en met maart 2023 loopt, meer winst te behalen dan het bedrijf eerder voorzag. De relatief zwakke Japanse yen zorgt ervoor dat voertuigen die in bijvoorbeeld de Verenigde Staten of Europa worden verkocht lucratiever zijn voor het Japanse bedrijf.

Dat Honda de winstverwachtingen naar boven kan bijstellen komt ook doordat de eerdere prognoses voorzichtig waren. Net als andere autofabrikanten zag de onderneming de winst onder druk komen door hogere kosten voor materialen en vervoer, maar ook door aanhoudende chiptekorten en verstoringen door de Chinese coronalockdowns.

Een deel van die problemen is er nog steeds, zoals de chiptekorten. Die blijven nog zeker tot begin volgend jaar, aldus financieel directeur Kohei Takeuchi. Vanwege de recent opgelopen spanningen tussen China en Taiwan probeert Honda ook een voorraad chips aan te leggen, voegde Takeuchi daaraan toe. Daar komt bij dat door de inflatie in veel landen consumenten grote uitgaven, zoals de aankoop van een auto, uitstellen.

In het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar zette Honda een operationele winst van 222 miljard yen of omgerekend ruim 1,6 miljard euro in de boeken. Dat was meer dan analisten hadden verwacht. Honda gaf aan dat auto’s duurder werden, maar ook dat het bedrijf scherper op de prijzen let. Ook de wisselkoersverschillen droegen al bij aan het resultaat. De omzet van Honda bedroeg in de maanden april tot en met juni omgerekend 27,7 miljard euro.