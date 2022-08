Reisorganisaties: inflatie nieuwe tegenvaller na chaos Schiphol

‘Tot nu toe wint reislust het van geldzorgen, maar dat gaat niet tot het oneindige voortduren. Dan is het wel heel erg zuur dat je door Schiphol je omzet niet kan pakken. Daar komt onze boosheid ook vandaan’, zegt de voorman van de reissector.

Door de lange wachttijden hebben veel vakantiegangers er volgens hem voor gekozen niet meer op vliegvakantie te gaan, maar bijvoorbeeld de auto te pakken. ‘Mijn inschatting op basis van berichten vanuit leden is dat onze jaaromzet door de chaos tussen de 10 en 20 procent lager uitvalt’, aldus de directeur. Het zou gaan om een bedrag van meer dan 100 miljoen euro.

Schade verhalen

En dat terwijl de branche de eerste maanden van dit jaar op weg was naar betere cijfers dan in 2019, het laatste jaar voor de coronabeperkingen. ‘Tot mei zaten we daar echt nadrukkelijk boven, maar toen de problemen op Schiphol ontstonden kwam een duidelijke knik.’ Nu kunnen reisorganisaties over het algemeen niet meer boven het niveau van drie jaar geleden uitkomen. ‘Maar alsnog is het vele malen beter dan vorig jaar’, stelt Oostdam.

De reisbranche is nog altijd van plan om de schade op Schiphol te verhalen. ‘Iemand moet hiervoor verantwoordelijk zijn en dat is Schiphol. Dat vindt iedereen’, klinkt het. ‘We zijn tot eind augustus aan het inventariseren wat de schade precies is. Dan hopen we er in overleg met Schiphol uit te komen. En als het niet anders kan, gaan we naar de rechter.’

Lichte verbetering

De huidige overleggen met de luchthaven noemt Oostdam ‘best goed’. ‘Schiphol doet zijn uiterste best het zo overzichtelijk mogelijk te houden en daar slaagt het redelijk in. We zien een lichte verbetering.’

Volgens hem valt het mee hoeveel reizigers hun vlucht missen door de drukte. ‘Er zijn wel heel veel vluchtvertragingen doordat maatschappijen op laatkomende passagiers wachten als ze dat kunnen. Vakantiegangers nemen de vertraging op de koop toe en zijn blij dat ze aan boord zitten.’