Rechtse partijen furieus over asielingreep kabinet

De rechtse partijen in de Tweede Kamer zijn woedend op het kabinet. Dat gaat zelf de bestemming van Rijksvastgoed wijzigen om de komst van een asielzoekerscentrum mogelijk te maken, als gemeenten dat blijven weigeren. D66 juicht de stap toe, die wat de coalitiepartij betreft wel ‘rijkelijk laat’ wordt gezet.

‘Meer mogelijkheden om opvanglocaties in gemeenten te forceren, versnelling van de wet die zorgt dat alle gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen en inzet lege bedden Oekraïners: we vragen er al maanden om’, twittert D66-Kamerlid Anne-Marijke Podt.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) en minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) schreven dinsdag aan de Kamer dat de asielcrisis zo groot is dat gemeenten het niet meer kunnen maken om een bestemmingswijziging van Rijksvastgoed dat als azc kan worden gebruikt tegen te houden. Als gemeenten blijven weigeren, neemt het kabinet de vergunningverlening over. Daarnaast probeert het kabinet, op verzoek van burgemeesters, eerder met een wet te komen waarmee gemeenten kunnen worden verplicht asielzoekers op te vangen.

Onaanvaardbaar en ondemocratisch

De PVV, JA21 en de Groep Van Haga reageren furieus op het kabinetsbesluit om de vergunningverlening van ‘weigergemeenten’ over te nemen. ‘Dit kabinet kan alleen nog maar regeren met dwang en drang. In plaats van het stoppen van de instroom, gaan ze nu de lokale democratie buitenspel zetten’, stelt JA21. Dat zegt ook Wybren van Haga (Groep Van Haga), die zo snel mogelijk na het reces een Kamerdebat wil. ‘Het buitenspel zetten van gemeenten is onaanvaardbaar en ondemocratisch’, zegt hij.

‘De profiteurs en gelukzoekers worden ons door de strot geduwd. Nederland wordt één groot asielzoekerscentrum’, twittert PVV-fractievoorzitter Geert Wilders.