Boeren demonstreren langs route Vuelta in Nederland

Boeren willen eind volgende week demonstreren langs het parcours wanneer de Vuelta a España door Nederland rijdt. De wielerwedstrijd begint dit jaar in Utrecht. Protestgroep Agractie wil volgende week zaterdag met tractoren, spandoeken en omgekeerde Nederlandse vlaggen in de weilanden langs de weg staan bij Woudenberg en Scherpenzeel.

Het is niet de bedoeling de weg te blokkeren, zegt protestorganisator en boer Teus van der Wind uit Woudenberg na berichtgeving van RTV Utrecht. Hij wil dat tv-camera’s het protest aan Europese kijkers laten zien.

De wielerwedstrijd begint volgende week vrijdag met een tijdrit in de stad Utrecht. Daarna volgt een etappe van Den Bosch naar Utrecht. De derde rit begint en eindigt in Breda. Het is de tweede keer dat de ronde van Spanje in Nederland begint. De Ronde van Italië ging drie keer in Nederland van start en de Ronde van Frankrijk zes keer.