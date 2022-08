Onderzoek: supermarkt bijna vijfde duurder, pasta nog meer

Consumenten zijn nu gemiddeld bijna een vijfde meer kwijt om hun boodschappenkarretje te vullen dan elf maanden geleden. Pasta, brood en zuivel stegen nog meer in prijs dan dat gemiddelde, stelt marktonderzoeker GfK na onderzoek. De prijs van appels en bananen bleef in net geen jaar tijd juist zo goed als gelijk.

Volgens Norman Buysse, bedrijfsadviseur bij GfK, doen supermarkten dat uit strategische overwegingen. "Bananen zijn voor hen een heel belangrijk product. Ze worden veel verkocht en liggen aan het begin van de supermarkt. De veronderstelling is dat supers met bananen voorzichtig zijn om zo niet als te duur te worden gezien. Maar bijvoorbeeld het transport van bananen is ongetwijfeld duurder geworden." Andere producten die achterbleven bij de prijsstijgingen waren chocolade en schoonmaakspullen.

Dezelfde terughoudendheid bij prijsverhogingen zorgt ervoor dat de 18,5 procent die boodschappen tussen september vorig jaar en afgelopen juli duurder werden, nog niet alle extra kosten van de keten omvatten. "Dan zou de prijsstijging uitkomen op tussen de 20 en 30 procent", aldus Buysse. "Zo zijn er nog lopende contracten en volgen supermarkten de prijzen van hun concurrenten. Er zit altijd een vertragende factor in."

Schaarser graan

Pasta, brood en zuivel werd al tussen de 20 en 30 procent duurder. Dat komt door het benodigde graan, dat sinds de oorlog in Oekraïne veel schaarser is geworden. Dat zorgt indirect ook voor hogere prijzen voor onder meer zuivel en vlees. "Niet omdat de melk zelf duurder is geworden, maar het voer van koeien zoals graan en soja wel", ziet Buysse.

Hij verwacht dat door tekorten aan arbeid, grondstoffen en energie de prijzen nog in hetzelfde tempo kunnen blijven doorstijgen. "Op die belangrijke gebieden zie ik nog niet veel verbetering."

En als consumenten ook door bijvoorbeeld gestegen energiekosten minder te besteden hebben, kunnen zij grofweg drie dingen doen: overstappen op huismerken, naar een goedkopere supermarkt gaan of minder producten in de supermarkt kopen. "Maar de gevolgen voor het consumentengedrag zijn nog best beperkt", vindt Buysse. Consumenten kochten de afgelopen maanden wel al vaker huismerken en meer bij goedkopere supermarkten.