Huisinval bij protesterende Russische tv-journaliste

De Russische politie heeft een inval gedaan in de woning van de tv-journaliste die wereldberoemd werd door een nieuwsuitzending op de Russische televisie te verstoren met een protest tegen de oorlog in Oekraïne. Marina Ovsjannikova, die al herhaaldelijk werd beboet voor haar kritiek op het Russische leger en de Russische invasie, moet rekening houden met een lange celstraf.

De inval is mogelijk een reactie op de jongste protestactie van de journaliste. Ze hield in Moskou in de buurt van het Kremlin, de zetel van de regering, een plakkaat omhoog met de tekst: ‘Poetin is een moordenaar, zijn soldaten fascisten.’

Ovsjannikova verwijt de autoriteiten tegenstanders van de oorlog te intimideren. De Russische regering heeft sinds de aanval 24 februari begon meerdere wetten ingevoerd die kritiek op de oorlog strafbaar stellen. De journaliste verstoorde in maart een live-uitzending van de staatszender waar ze voor werkte door de studio binnen te lopen en ‘stop de oorlog’ te roepen. Ze toonde ook een protestbord waarop stond de propaganda van de staatsmedia niet te geloven. De medewerkster van de zender nam daarna ontslag en week kort uit naar het buitenland.