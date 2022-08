‘Beruchte stikstofkaart’ moet van tafel, wil ChristenUnie

Het is terecht dat premier Mark Rutte vorige week excuses aan de agrariërs heeft aangeboden over de ‘beruchte stikstofkaart’, vindt de ChristenUnie. Dat is voor de coalitiepartij echter onvoldoende. De kaart moet ‘expliciet’ worden ingetrokken.

Samen met twee andere coalitiegenoten VVD en CDA laakt de CU de bemoeienis van Financiën in het stikstofdossier. In ambtelijke berekeningen van Financiën staat dat de stikstofdoelen van het kabinet veel goedkoper kunnen worden gerealiseerd dan de ruim 24 miljard euro die het kabinet daarvoor heeft gereserveerd. Ook stelt Financiën dat minder stikstofreductie nodig is om de klimaatdoelen te halen.

Korte termijn

CU-Kamerlid Peter Grinwis begrijpt dat de minister van Financiën ‘als een bok op de haverkist’ zit om ervoor te zorgen dat het geld goed wordt besteed, maar de Tweede Kamerfractie vreest dat dit met ‘kortzichtige blik gebeurt’, stelt Grinwis in zijn inbreng voor het schriftelijk overleg over het stikstofbeleid.

Gevolg daarvan kan zijn dat er op korte termijn te weinig gebeurt aan de verbetering van de natuur- en waterkwaliteit, waarschuwt de ChristenUnie, ‘terwijl het juist zaak is om op korte termijn resultaten te boeken’.

Opmerkelijk

VVD-Kamerlid Thom van Campen vindt het ‘op zijn zachtst gezegd opmerkelijk’ dat Financiën beleidsadviezen formuleert die buiten de beleidsbevoegdheid van de minister van Financiën vallen. Het irriteert hem daarnaast dat het ministerie van Financiën ‘voortdurend kritisch is op de noodzaak van een integrale aanpak (stikstof/klimaat/water/bodem)’. Een integrale aanpak is juist nodig, benadrukt Van Campen.

Het CDA vindt dat in dit ‘gevoelige’ stikstofdossier geen ruimte is voor ruis, stelt Derk Boswijk namens de fractie. Het kabinet slaagt er keer op keer niet in om dat te voorkomen. Het verbaast Boswijk dat ‘ten tijde van grote maatschappelijke onrust, zoveel verschillende signalen uit hetzelfde kabinet komen’.

D66, de vierde coalitiegenoot, heeft geen inbreng geleverd voor het schriftelijk overleg over stikstof.