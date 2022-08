Vakbond FNV heeft indruk dat Deliveroo wegvlucht door rechtszaken

Het aangekondigde vertrek uit Nederland van maaltijdbezorger Deliveroo doet FNV-bestuurder Willem Dijkhuizen de wenkbrauwen fronsen. Hij denkt dat het bedrijf wegvlucht omdat de Nederlandse markt niet meer aantrekkelijk is als het platform al zijn circa 4500 bezorgers hier in vaste dienst moet nemen.

Deliveroo liet weten waarschijnlijk voor het eind van dit jaar uit Nederland weg te gaan. Het platform vindt zelf dat het niet groot genoeg is in Nederland om voldoende winst te maken en is daarom een proces gestart om te vertrekken. Deliveroo bezorgt voor ongeveer 3400 Nederlandse restaurants en boodschappendiensten in dertig steden, maar is daarmee relatief klein vergeleken met een rivaal als Thuisbezorgd.nl.

Dijkhuizen wijst erop dat Deliveroo in Nederland al lang verwikkeld is in een juridische strijd over het in dienst moeten nemen van bezorgers. Het bedrijf wil dat zij worden gezien als zelfstandig ondernemers, maar verschillende rechtbanken bestempelden ze al als werknemers.

Uitspraak Hoge Raad

Later dit jaar staat er nog een belangrijke uitspraak van de Hoge Raad hierover op de agenda. Dijkhuizen sluit niet uit dat het bedrijf, als de hoogste rechter oordeelt zoals hij verwacht, nog met een flinke extra kostenpost te maken kan krijgen. Dat Deliveroo nu weggaat doet daar niets aan af, want in dat geval zou de beloning zoals die afgelopen jaren is gegaan opnieuw geregeld moeten worden.

Dijkhuizen maakt zich niet zo’n zorgen over het feit dat de bezorgers van Deliveroo straks geen werk meer hebben. Door de grote personeelstekorten die overal spelen moet het volgens hem niet moeilijk zijn om elders aan de slag te gaan.