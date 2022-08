China kondigt einde aan van militaire oefeningen bij Taiwan

China is na zes dagen klaar met de militaire oefeningen bij Taiwan. Het leger zegt dat het verschillende taken rond Taiwan ‘met succes heeft voltooid’. De oefeningen waren een reactie op het bezoek van de Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi aan de eilandstaat.

Het leger laat via het sociale medium Weibo weten dat zijn troepen veranderingen in de Straat van Taiwan, een zeestraat tussen China en Taiwan, nauwlettend in de gaten zullen houden. Ook zullen de militairen regelmatig patrouilleren en trainingen blijven volgen om gevechtsklaar te zijn.

De oefeningen maakten volgens Taiwan deel uit van voorbereidingen voor een inval. Taiwan heeft sinds 1949 te maken met een dreiging van een Chinese invasie. In dat jaar vluchtte de nationalistische regering naar het eiland, nadat de communisten onder leiding van Mao Zedong de burgeroorlog in het land hadden gewonnen. De regering in Beijing ziet Taiwan als een afvallige provincie die op een dag moet worden ingelijfd, desnoods met geweld.

De aankondiging van het leger komt op dezelfde dag als de publicatie van een document over Taiwan door China. Daarin staat in tegenstelling tot in de twee eerdere versies niet langer de belofte dat er geen troepen naar Taiwan worden gestuurd na de inlijving van het gebied. In de voorlaatste versie stond dat ‘alles bespreekbaar is’ als Taiwan erkent dat er één China is en niet naar onafhankelijkheid streeft. Ook deze tekst is niet terug te vinden in het nieuwe document.