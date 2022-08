Boetes wegens administratief rommeltje bij wijkverplegers

Het is de tweede keer dat de NZa behalve een boete voor een zorgorganisatie nog een aparte boete aan de bestuurder in persoon oplegt. ‘Dit kan wanneer de bestuurder persoonlijk iets te verwijten valt’, aldus de NZa, die in 2020 al wees op de administratieve janboel. ‘De bestuurder heeft sindsdien te weinig stappen ondernomen’, stelt de autoriteit.

Volgens de NZa is het van ‘cruciaal belang’ dat zorgaanbieders een volledige en juiste administratie voeren. ‘Een onvolledige administratie of verkeerde declaraties werkt misbruik van zorggelden in de hand.’, waarschuwt de autoriteit. De NZa wil er dan ook bovenop zitten om te ‘voorkomen dat zorggeld verspild wordt’ en ook om het vertrouwen in de zorg te verstevigen.