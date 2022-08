Tientallen vermisten na kapseizen migrantenboot bij Rhodos

Tientallen migranten worden vermist na het kapseizen van hun boot in de buurt van het Griekse eiland Rhodos. Van de zestig tot tachtig mensen die vermoedelijk aan boord waren, zijn er ongeveer dertig door de kustwacht in veiligheid gebracht.

De boot was volgens de kustwacht vertrokken vanuit de Turkse badplaats Antalya en op weg naar Italië. De geredde migranten komen volgens een bron bij de kustwacht oorspronkelijk uit Afghanistan, Irak en Iran. De reddingsoperatie wordt bemoeilijkt door een sterke wind.

De Griekse autoriteiten zeggen momenteel een toename te zien in het aantal pogingen van migranten om via Griekenland Europa te bereiken. Het land worstelde in 2015 en 2016 met de komst van 1 miljoen migranten uit onder meer Syrië, Afghanistan en Irak.