TUI verwacht aanhoudende vraag naar vakantiereizen

Reisconcern TUI verwacht dat de vraag naar vakantiereizen in de rest van de zomer solide zal blijven. ‘s Werelds grootste touroperator profiteerde in het afgelopen kwartaal al van een sterke inhaalvraag naar vakanties na twee magere jaren vanwege de coronabeperkingen. Al zat de chaos in de luchtvaart van de laatste tijd het herstel wel in de weg.

De gemiddelde prijzen voor vakantiereizen liggen volgens het concern nu ongeveer een vijfde boven het niveau van voor de coronacrisis. Het aantal boekingen zit op 90 procent van het niveau van de zomer van 2019, het jaar voor de pandemie. TUI houdt daarbij vast aan zijn eerdere verwachting een ‘aanzienlijk positief’ resultaat voor rente en belastingen te behalen in het boekjaar dat loopt tot en met september.

De in Hannover gevestigde onderneming boekte in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een winst van 48 miljoen euro. Dat was meer dan de winst van 29 miljoen euro die analisten hadden voorzien. Het winstcijfer is wel exclusief de extra kosten van 75 miljoen euro die TUI moest maken vanwege de personeelsproblemen op de luchthavens waardoor vluchten werden vertraagd of geannuleerd.

Pandemie

Financieel directeur Sebastian Ebel, die per 1 oktober het roer overneemt van vertrekkend topman Fritz Joussen, verklaarde dat het bedrijf goed heeft gepresteerd ‘ondanks de operationele uitdagingen in de Europese reissector’. TUI kondigde eind juni al aan dat topman Joussen voortijdig opstapt.

TUI werd hard geraakt door de coronapandemie en kreeg steun van de Duitse overheid om de crisis te overleven. Nu de diepe crisis is overwonnen is het tijd voor verandering aan de top van TUI, verklaarde Joussen bij de aankondiging van zijn vertrek.