Ahold Delhaize stijgt op Damrak na verhoging winstverwachting

In de MidKap klom ABN AMRO dik 4 procent dankzij meevallende resultaten. De bank boekte in het tweede kwartaal een nettowinst van 475 miljoen euro. Dat is ruim een vijfde meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het financiële concern zag weer geld vrijvallen dat het eerder apart had gezet voor leningen die mogelijk nooit meer zouden worden terugbetaald. Ook verwacht de bank te gaan profiteren van de hogere rente.

De beurshandel staat verder vooral in het teken van het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer, dat later op de dag wordt vrijgegeven. Beleggers hopen op een afkoeling van de inflatie in juli. Bij een aanhoudend sterke stijging van consumentenprijzen zal de Federal Reserve namelijk geneigd zijn de rente wederom flink op te schroeven om de inflatie te bestrijden.

In de min

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de min op 715,29 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 957,40 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,2 procent.

De chipsector bleef onder druk staan na tegenvallende kwartaalberichten van de Amerikaanse chipbedrijven Nvidia en Micron Technology. ASMI, Besi en ASML stonden in de staartgroep van de AEX, met minnen tot 1,6 procent.

MidKap

In de MidKap zakte Corbion dik 5 procent. Het speciaalchemieconcern zag de omzet in de eerste jaarhelft flink stijgen mede dankzij prijsverhogingen. Het bedrijfsresultaat nam wel af. Ook postbezorger PostNL leverde ruim 5 procent in. Analisten van Barclays verlaagden het koersdoel voor het aandeel.

In Londen steeg Deliveroo dik 2 procent dankzij beter dan verwachte resultaten. De Britse maaltijd- en boodschappenbezorger kondigde daarbij aan waarschijnlijk eind dit jaar uit Nederland te vertrekken vanwege de te kleine marktpositie in het land. In Frankfurt zakte TUI ruim 3 procent na tegenvallende resultaten van het Duitse reisbureau. Het Duitse energiebedrijf E.ON daalde 2 procent na een winstdaling in de eerste jaarhelft.

De euro was 1,0213 dollar waard, tegen 1,0226 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,8 procent tot 89,74 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 95,70 dollar per vat.